Escono di casa, poi la brutta sorpresa: gli hanno rubato tutte le ruote dell'auto

Sono rimasti in casa per tutta la mattina, poi sono usciti senza fretta: non potevano immaginare la brutta sorpresa che si sono trovati di fronte, una volta raggiunta la loro auto parcheggiata di fronte al palazzo. Ladri di gomme nella notte tra sabato e domenica in Via Sardegna a Brescia: una Renault Clio parcheggiata all'esterno è stata depredata di tutti e quattro gli pneumatici. E poi adagiata sull'asfalto, con il rischio di danni costosissimi.

L'amara sorpresa dei proprietari nel pomeriggio di domenica, quando sono usciti di casa. Dell'accaduto sono già state informate le forze dell'ordine. E' la prima volta che in zona capita una cosa del genere. Ma non è la prima volta che si registrano furti o danni alle auto posteggiate.

Nella stessa notte delle gomme rubate, infatti, non lontano sono stati infranti i finestrini di altre due auto. Anche se al momento non è chiaro se sia stato rubato qualcosa. Non può nemmeno escludere l'ipotesi di una vera e propria “banda”, gli specialisti dei furti di pneumatici.