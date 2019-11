Allarme furti dopo il weekend: derubato il vicesindaco, l'assessore insegue i ladri

Settimana da incubo per i residenti di Polpenazze e Calvagese, in Valtenesi: probabili vittime di una sola “batteria” di topi d'appartamento, che da mercoledì in poi ha colpito in lungo e in largo, svaligiando diverse abitazioni di periferia.

Il paese più colpito è Polpenazze: qui si registrano furti in Via Valle, dove per un soffio i padroni di casa non si sono trovati faccia a faccia con i banditi (che erano al piano di sopra), in Via dei Prati, in Via Battisti e in Via Tavaredo. Ladri in azione sempre nel pomeriggio, tra le 17 e le 19. In Via dei Prati è stata svaligiata una casa che era già stata “svuotata” nel febbraio scorso: i proprietari avevano ritrovato la loro cassaforte in un campo.

Derubato il vicesindaco, l'assessore insegue i ladri

Un'ondata di furti che coinvolge da vicino anche la politica da locale. A Calvagese il vicesindaco Mauro Da Lio è stato vittima dei ladri in casa: “Scarti della società, solo così potete essere classificati – ha scritto su Facebook – Andate a lavorare, anziché andare a rubare nelle case delle persone che vivono onestamente”.

A Polpenazze, invece, dove tutto è cominciato, l'assessore alla sicurezza Luca Benedetti, chiamato da una famiglia che era appena stata vittima di un furto, si è precipitato in Via Valle e per un soffio non ha intercettato un bandito, che è scappato a piedi in mezzo ai campi. Da quella casa è fuggito un complice, a bordo di una Fiat Punto: i carabinieri e la Polizia locale sono già sulle sue tracce.