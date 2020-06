Fuoco alle palme, fioriere e transenne nel lago: vandali in azione

In piena notte, tra le dodici e l'una, quando ormai non c'era quasi nessuno a passeggio. L'ignobile atto vandalico, che avrebbe potuto causare danni ben più gravi, è stato neutralizzato solo grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco. Accade a Salò, dove un gruppo di ragazzini, giovani di età compresa tra i 15 e i 17 anni - stando alle ricostruzioni dei testimoni - ha dato fuoco a tre palme posizionate sul lungolago, a pochissimi metri dal palazzo comunale.

Lo storico edificio non è stato intaccato dalle fiamme, ma c'è mancato davvero poco. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco, le fiamme sono state spente rapidamente, e non è detto che le tre palme non possano essere salvate.

Purtroppo non si tratta di un episodio isolato di vandalismo: nelle ultime settimane, sempre di notte, sono state buttate in acqua alcune transenne ed alcune fioriere utilizzate dai locali - che hanno avuto il permesso di posizionare i tavoli fin sul lungolago - per delimitare i plateatici.