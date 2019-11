Malore fatale: prematuro addio al commercialista Francesco Bonomelli

Ricoverato in ospedale al Civile a Brescia a causa di un improvviso malore, Francesco (per tutti Franco) Bonomelli è morto nella mattinata di ieri. Molto conosciuto e apprezzato, soprattutto in Valle Camonica da dove era originario, Bonomelli svolgeva da 35 anni la professione di commercialista ma era impegnato anche come revisore dei conti e curatore fallimentare.

Dopo il malore accusato giovedì, Bonomelli è entrato in sala di rianimazione, dove purtroppo ieri mattina è deceduto, all'età di 60 anni. Un professionista molto serio e preparato, Bonomelli era apprezzato anche per le sue doti umane e la sua generosità.

Oltre a uno studio a Breno ne aveva aperto uno anche a Castenedolo, mandando avanti l'attività con la figlia Francesca. La salma si trova nella chiesetta di San Carlo a Breno, dove alle 17:00 di oggi, sabato, si terrà la veglia funebre. Il funerale sarà celebrato nel Duomo domenica alle ore 16:00.