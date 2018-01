Ladri senza cuore: rubano la rampa di una bimba malata di Sma

Di fronte a gesti così subdoli viene ancora più naturale chiedersi il perché. Perché rubare la rampa pieghevole di alluminio utilizzata da una bimba affetta da atrofia muscolare spinale per salire in macchina? Domanda senza risposta, ma il furto è avvenuto per davvero, solo pochi giorni fa di fronte alla casa della piccola Sofia di Flero, dove abita con i genitori.

La bimba ha solo 5 anni, e appunto è affetta da Sma: l'atrofia muscolare spinale è una malattia che colpisce le cellule nervose delle corna anteriori del midollo spinale, da cui partono i nervi diretti ai muscoli, e che trasmetto i segnali motori (detti anche motoneuroni).

La piccola Sofia si muove in carrozzina, e appunto per salire sull'auto di papà necessita di una rampa in alluminio. Quella che ignoti senza scrupoli si sono portati via solo un paio di giorni fa. Il colpo a quanto pare nel cuore della notte.