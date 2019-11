Guasto al serbatoio, tir perde 500 litri di gasolio: l'onda nera arriva in un campo

Giornata da dimenticare sull'autostrada A4: mercoledì mattina nell'area di servizio di Erbusco un camion ha perso più di 500 litri di gasolio dal serbatoio di trasporto, che si sono sparsi nel piazzale, trascinati anche da altri camion, fino ad arrivare in un campo confinante.

Sono in corso accertamenti sui rischi di un'eventuale contaminazione, ma si sarebbe trattato di un contatto residuale. Ben più complicata, invece, la situazione dell'area di servizio. Per la bonifica e pulizia del manto stradale si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Immancabili i disagi per chi entrava e uscita dall'area di sosta: nessuno strascico invece sul tratto autostradale.

I pompieri sono arrivati da Palazzolo sull'Oglio: per rimettere in sesto la zona ci è voluta tutta la mattina. Per fortuna la segnalazione è partita immediatamente dopo l'accaduto: questo ha permesso di limitare i danni, con il gasolio disperso circoscritto in un'area di poco superiore ai 500 metri quadrati.