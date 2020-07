Un pezzo di storia che se va: addio all’alpino Pedrini

Una vita spesa per la sua comunità: prima come esponente del Partito Socialista italiano, poi come alpino. Malato da tempo, Enzo Pedrini si è spento domenica sera, all’età di 87 anni. Davvero un pezzo di storia di Rovato che se ne va.

Appassionato di arte e storia, negli anni ha composto scritti e memorie, mettendo nero su bianco le vicende del comune franciacortino dal Secondo Dopoguerra in avanti. Storico esponente della sezione rovatese del Psi, era anche un alpino: per 15 anni è stato segretario della sezione di Rovato.

Lascia nel dolore la moglie Adriana, i figli Licia e Marco, e gli adorati nipoti. L’ultimo saluto sarà celebrato mercoledì mattina (alle 10) nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Rovato.