Mezzo secolo nella sua profumeria, addio alla storica commerciante

Quasi mezzo secolo dietro il bancone, a dispensare non solo creme e profumi ma anche preziosi consigli e storie da raccontare, attimi di vita vissuta: la sua profumeria era davvero una bottega d'altri tempi, parte di lei fino all'ultimo o quasi, comunque una vita intera. Se n'è andata a 91 anni Elvira Capuzzi in Jeannin, nell'abbraccio dei familiari: è stata per decenni la titolare della profumeria Jeannin di Via IV Novembre a Rezzato. L'ha gestita addirittura per 47 anni. Senza sosta.

Clienti e amici la vedevano dietro al bancone, instancabile, fino a pochi anni fa, quando alle spalle aveva già 85 primavera: solo di recente dunque ha dovuto arrendersi alle fatiche inesorabili del tempo che scorre. La piccola boutique era la sua passione più grande, insieme alla famiglia (si è sposata a soli 17 anni, con il marito di origini francesi con cui a condiviso una vita intera) e ai suoi figli, Alberto e Claudio.

Chissà quante generazioni ha accompagnato, chissà a quanti rezzatesi (e non solo) ha raccontato una storia, ha venduto un prodotto di bellezza o un profumo. I funerali si sono tenuti giovedì pomeriggio nella chiesa di San Carlo Borromeo.