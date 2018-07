Malore in bici mentre va al lavoro, muore dirigente d’azienda

È crollato a terra lungo via Francesca a Urgnano, mentre affrontava il lungo tragitto per raggiungere il posto di lavoro. Sarebbero stati alcuni automobilisti di passaggio a trovarlo esanime sull'asfalto, a pochi metri dalla sua bicicletta. Immediato l'allarme, ma inutile ogni tentativo di rianimarlo: il cuore di Duilio Isacchi ha smesso di battere e non si è più ripreso.

La tragedia martedì mattina nel comune della Bergamasca: il 61enne, di casa a Suisio, era diretto a Rudiano per timbrare il cartellino nell'azienda dove lavorava da tantissimi anni: la Gandola Spa. Appassionato di ciclismo, durante la bella stagione era solito raggiungere il posto di lavoro in sella alla sua bici: è stato tradito da un infarto che non gli ha lasciato scampo.

Purtroppo non c'è stato niente da fare: alcuni passanti lo hanno visto a terra e hanno subito chiamato il 112. La telefonata è scattata poco prima delle 7.30 e la centrale operativa ha inviato sul posto un' ambulanza e pure l'elisoccorso. Gli operatori sanitari hanno cercato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare.

Un dramma che ha colpito profondamente i lavoratori della nota fabbrica che produce biscotti, dove Isacchi lavorava da circa 30 anni in qualità di direttore del reparto Ricerca e Sviluppo, e l'intera comunità rudianese dove era molto conosciuto.