Due morti per droga, maxi-blitz dei carabinieri: 20 arresti in Valcamonica

Blitz antidroga in corso in queste ore a cura dei carabinieri della Compagnia di Breno, nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla Procura di Brescia e dai pm Erika Battaglia e Donato Greco: in tutto sono state eseguite ben 23 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti, 20 italiani e 3 stranieri, per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'operazione, denominata “Lucignolo”, era stata avvisata nel novembre del 2018, a seguito del decesso per overdose di un 48enne di Braone. Il sopralluogo dei militari aveva consentito di sequestrare in casa materiale riconducibile all'uso di droga e poi di identificare il pusher.

Due morti per droga in Valcamonica

Si tratta di un pregiudicato di 45 anni residente a Ceto, al carico del quale sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza anche in ordine alla cessione di eroina che nel febbraio dello scorso anno aveva causato la morte di una seconda persona, un operaio 52enne residente a Ono San Pietro.

Le indagini hanno permesso di ricostruire l'intera filiera del traffico di stupefacenti in tutto il territorio della Valle Camonica. L'operazione ha consentito di assicurare alla giustizia i componenti di un vero gruppo criminale, dedicato allo smercio di importanti quantitativi di sostanze stupefacenti di ogni tipo (cocaina, eroina, hashish e marijuana).

La droga veniva smistata e piazzata in vari luoghi e in tutta la valle. Il blitz di lunedì 29 giugno si è concluso cono otto persone finite in carcere, altre dodici agli arresti domiciliari, le ultime tre con obbligo di dimora nel Comune di residenza.