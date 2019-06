Bresciani in vacanza, un etto di hashish nelle patatine: beccati dai cani antidroga

Partiti da Brescia, destinazione porto di Livorno e poi in nave fino in Sardegna: ma oltre ai bagagli necessari per una vacanza di due o tre settimane, i due giovani bresciani denunciati dalla Guardia di Finanza si erano riempiti le valigie di pacchetti di patatine. Almeno quattro, aperti e poi richiusi: al loro interno era stato nascosto dell’hashish, in tutto quattro panetti da 25 grammi l’uno per un totale di circa un etto.

La droga è stata sequestrata, e loro indagati in stato di libertà: ad annusare il contenuto sospetto i cani antidroga addestrati delle Fiamme Gialle, il labrador Dely e il pastore tedesco Gera. Non appena hanno visto avvicinarsi i due giovani, entrambi residenti a Brescia città, i cani hanno fiutato qualcosa di strada. E li hanno beccati in flagranza.

Non è dato sapere se poi i giovani siano effettivamente partiti per le vacanze. In ogni caso a Livorno saranno costretti a tornare, per la vicenda che li riguarda: potrebbero finire a processo. Pensavano di averla fatta furba, ma non è andata così. Non si sfugge al braccio della legge. Né tanto meno al fiuto infallibile di Dely e Gera.