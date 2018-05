Dramma sul Monte Baldo: precipita nel vuoto, sacerdote trovato morto

LAGO DI GARDA. È stato ritrovato ieri mattina, giovedì 24 maggio, il corpo senza vita del parroco di Caprino Veronese, don Carlo Cristani, disperso da mercoledì sul Monte Baldo.

L'uomo, 76 anni, era partito dicendo che sarebbe andato a fare un'escursione da solo per raggiungere la cima Longino. Raggiunta la cima, ha telefonato ad un amico verso le 12.30. All'amico aveva detto che si apprestava a tornare indietro. Giunta la sera, però, il sacerdote non è stato visto rientrare. Così sono stati chiamati i soccorsi e alle 21 sono partite le prime ricerche. La macchina è stata trovata dove l'uomo l'aveva parcheggiata, in Malga Artilone, e il cellulare squillava a vuoto.

Gli uomini del soccorso alpino e i vigili del fuoco hanno scandagliato i sentieri nella notte. Le ricerche sono continuate fino alle 3, ma senza alcun esito. Dalle 6 di giovedì sono ripartite le ricerche con le squadre di terra, a cui si potuto aggiungere anche l'elicottero. E proprio dall'alto il corpo del sacerdote è stato individuato in un canalone, tra cima Longino e cima Valdritta, a circa 1.900 metri di quota.

Le operazioni di recupero della salma sono terminate prima delle 11, poi la salma è stata trasportata a Malcesine e consegnato ai carabinieri. Sembra esclusa l'ipotesi del suicidio: l'uomo potrebbe essere caduto nel canalone, a causa di un malore oppure di una scivolata.



Fonte: Veronasera.it