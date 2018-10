Si scava per i tubi dell'acquedotto, in pieno centro spuntano antiche mura romane

Scavi con sorpresa in pieno centro a Desenzano del Garda: rinvenute tracce sotterranee di antiche mura romane. La notizia è di poche ore fa, mentre tra Via Scavi Romani Via Crocifisso sono in corso i lavori di sostituzione e di posa delle nuove tubature dell'acquedotto: gli operai di Acque Bresciane, il gestore del ciclo idrico, stanno scavando ormai da tre settimane.

Il ritrovamento dei resti romani certo potrebbe rallentare i lavori, in attesa dei dovuti accertamenti: si sarebbero dovuti concludere entro la prossima settimana. La curiosa scoperta proprio nella zona della Villa Romana, dove c'è un vero e proprio museo, in un'area già ricca di reperti storici e archeologici: la zona precisa del ritrovamento è all'angolo con Via Crocifisso, dove c'è l'ufficio postale.

A prima vista sembrano le basi di un'antica struttura muraria, appunto di epoca romana. Ma tutto è ancora da verificare. Intanto la curiosità non manca, così come non mancano gli interrogativi: e se fossero reperti dalla meritevole valenza storica e artistica, e tutto si dovesse fermare?