La lunga notte dei controlli: in poche ore "bruciate" 18 patenti

Più di 30 patenti ritirate in quattro giorni, anzi in quattro notti: è questo il bilancio del doppio weekend di controlli straordinari promosso dalla Polizia Locale di Desenzano del Garda, su indicazione del comandante Carlalberto Presicci e del sindaco Guido Malinverno. Già un paio di weekend fa erano stati controllati più di 400 veicoli, e ritirate 17 patenti.

Nel fine settimana appena trascorso, nelle notti tra venerdì e sabato e poi sabato e domenica, sono stati controllati più di 250 veicoli, in alcune delle strade più trafficate in ingresso e in uscita alla città. Di questi ben 18 sono risultati positivi all'alcol test, poco meno di un automobilista ogni dieci.

Per 11 di loro è scattata la sola sanzione amministrativa: dunque avevano un tasso alcolemico nel sangue superiore allo 0,5 grammi per litro ma inferiore a 1,50 grammi. Gli altri 7 invece sono stati proprio denunciati, poiché con tasso alcolemico superiore a 1,50 grammi per litro di sangue, più di tre volte il limite consentito dalla legge.