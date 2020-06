Bimbo di 1 anno intrappolato nell'auto: salvato dai Vigili del Fuoco

Tanta paura per una giovane coppia di turisti veneti che domenica mattina erano in trasferta a Desenzano del Garda: per diversi minuti il loro bimbo, di appena 1 anno, è rimasto intrappolato nella vettura, parcheggiata sul lungolago, e per liberarlo i Vigili del Fuoco hanno dovuto sfondare un finestrino.

Tutto è successo poco prima di mezzogiorno: a quanto pare il bimbo stava giocando con le chiavi dell'auto, quando inavvertitamente deve aver premuto il tasto della chiusura centralizzata. E' rimasto chiuso dentro: i genitori hanno provato di tutto per aprire le portiere, poi hanno allertato il 112.

Finestrino rotto per liberare il bimbo

In pochi minuti al parcheggio Maratona sono arrivati i Vigili del Fuoco di Desenzano e un'ambulanza di Valtenesi Soccorso: i pompieri hanno rotto il vetro e liberato il bimbo, che per fortuna non ha avuto nemmeno bisogno del ricovero in ospedale.

Tutto è bene quel che finisce bene: certo un grande spavento, ma senza gravi conseguenze (nonostante l'orario a rischio, non faceva ancora molto caldo). Tanti anche i curiosi che dal lungolago si sono affacciati al parcheggio Maratona, per vedere cosa stesse succedendo.