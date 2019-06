Strada chiusa per la maratona, lui dà di matto: insulti e bestemmie contro gli agenti

Non si sa per quale motivo, forse un esaurimento nervoso, un litigio in famiglia, una strigliata al lavoro: sta di fatto che gli agenti della Polizia Locale di Desenzano sono rimasti increduli di fronte alla reazione sconsiderata del 33enne del posto che - in occasione della Summer Marathon di pochi giorni fa - ha inveito e aggredito gli agenti, anche quelli del Commissariato di Polizia intervenuti a supporto. Il motivo? Solo perché la strada era chiusa per il passaggio degli atleti (sarebbero bastati pochi minuti d'attesa).

Insulti a non finire, epiteti e minacce non ripetibili, oltre a una sfilza di bestemmie che – come legge prevede – gli sono costate ben 102 euro di multa (sanzione amministrativa per bestemmia in luogo pubblico). Non solo: trattenuto a fatica dagli agenti, e con altrettanta fatica caricato in auto per essere accompagnato al comando e identificato, per la sua inspiegabile furia è stato pure denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.