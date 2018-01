Ragazzo tenta il suicidio buttandosi dalla finestra

Salvo per miracolo. Un ragazzo di 30 anni ha provato a togliersi la vita lanciandosi da una finestra del proprio appartamento. Si è buttato dal primo piano ed è finito sulla tettoia della panchina del campo da calcio sottostante, che ha interrotto il suo volo, attutendo il colpo. Fortunatamente il giovane non si è buttato da un'altezza elevata e la caduta non è stata eccessivamente scomposta.

Tutto è successo nella serata di mercoledì a Corticelle di Dello. Il giovane era solo nel suo appartamento di via Piave: non c'era nessuno che ha potuto fermarlo. Ad accorgersi dell'accaduto, attorno alle 20.30, sono stati alcuni vicini di casa. Allarmati dal tonfo, si sono affacciati alle finestre e hanno visto il giovane riverso sulla tettoia. La macchina dei soccorsi si è mossa rapida: sul posto si sono precipitate due ambulanze in codice rosso.

Il 30enne non avrebbe mai perso conoscenza: dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118 è stato portata all'ospedale Poliambulanza. Avrebbe riportato seri traumi, ma le sue condizioni non destano preoccupazione ed è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri di Dello e Verolanuova che hanno ricostruito l'accaduto. Non si conoscono i motivi che hanno indotto il giovane uomo a tentare il gesto disperato.