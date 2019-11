Ubriaco, fugge al posto di blocco, ma si schianta poco dopo

Diverse contravvenzioni, l'auto completamente distrutta e l'apertura di un'indagine per guida in stato di ebbrezza: una serata alcolica costerà carissima a un giovanissimo camuno. L'automobilista, 21 anni, l'altra notte ha deciso di tentare la fuga quando ha visto l'auto dei carabinieri ferma a bordo strada per un posto di blocco a Darfo Boario Terme. La fuga a bordo della sua piccola Smart però è durata poco: perso il controllo dell'auto, il giovane si è schiantato contro il cancello di un'abitazione.

Con l'auto distrutta, non ha potuto che desistere dal tentativo di fuga e aspettare i militari e l'ambulanza. Portato in pronto soccorso all'ospedale di Esine per le cure del caso, nel suo sangue è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,86 grammi per litro. Secondo il Giornale di Brescia, che riporta la notizia, sarebbero in corso le verifiche per appurare se il giovane abbia assunto anche stupefacenti.