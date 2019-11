Crolla il muro di cinta, paura al Santuario della Madonna del Carmine

San Felice del Benaco. Verso le 8 di sabato mattina, è crollata una porzione di circa 20 metri del muro di cinta del Santuario della Madonna del Carmine.

Nessun danno alla chiesa del XV secolo e nessuna persona è rimasta ferita: fortunatamente, in quel momento non passava nessuno lungo la Provinciale 39.

Le macerie sono state rimosse e la zona è stata messa in sicurezza. Non pochi i disagi alla viabilità, visto che la strada è stata ridotta a una sola corsia. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un semaforo mobile per permettere il senso unico alternato.



I lavori di ripristino del muro si annunciano piuttosto lunghi, vista la rilevanza storica del santuario, uno dei più noti dell'intero lago di Garda.