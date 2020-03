Coronavirus, mascherine irregolari: un negoziante le vendeva sottobanco ai clienti

Una scorta di mascherine tenute del retrobottega e vendute ‘sottobanco’, solo ai clienti (tantissimi, dato che i dispostivi medici sono per lo più introvabili) che le richiedevano esplicitamente. È quanto hanno scovato gli uomini della Guardia di Finanza di Desenzano in un negozio di Lonato del Garda. Un bazar dove si trova di tutto: dai vestiti agli accessori per la casa.

Il blitz è scattato nei giorni scorsi, dopo le numerose segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine. In tutto sono state sequestrate 400 mascherine non a norma. Non solo venivano vendute in nero, senza emissione di scontrino e ad un prezzo molto più elevato del mercato, ma non servivano a proteggersi dal contagio. I dispositivi, che erano custoditi nel magazzino, provenivano dal Brasile e non erano conformi alle normative vigenti e verranno quindi distrutte.

Maxi-multa per il titolare dell’emporio: diverse le sanzioni elevate che corrispondono a sanzioni da un minimo di 4.500 ad un massimo di 48mila euro.