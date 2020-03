Coronavirus, oltre 1000 casi nel Bresciano: i contagi e i decessi Comune per Comune

La crescita è inferiore rispetto a quella registrata ieri, ma i contagi nella nostra provincia sono purtroppo ancora in aumento. Superata la soglia dei 1000 positivi: stando agli ultimi dati dell’Ats, nel Bresciano sono 1015 le persone contagiate dal Covid-19; 176 in più rispetto all’ultimo bollettino. Cresce anche il numero delle persone morte per coronavirus: i decessi sono arrivati a quota 89, 33 dei quali sono avvenuti nelle ultime 24 ore.

Le situazioni più critiche a Orzinuovi (75 casi e 12 decessi) e in città (176 casi e 27 decessi). I nuovi Comuni dove si registrano casi di contagio sono 12, sparsi per tutta la provincia: Idro, Lograto, Maclodio, Manerba, Polaveno, Pozzolengo, Sabbio Chiese, Toscolano, Trenzano, Treviso Bresciano, Malegno, Sonico.



Contagi e decessi Comune per Comune