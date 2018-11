Stroncata da un infarto, tutta la scuola piange la sua "bidella buona"

Per decenni ha accolto centinaia di bambini: il suo sorriso accompagnava il suono della campanella, l'ingresso e l'uscita dalle scuole medie. Rina Bruni, storica bidella di Comezzano-Cizzago, si è spenta nei giorni scorsi, stroncata da un infarto: aveva 92 anni.

Ha lottato per alcuni giorni, poi il suo grande cuore si è fermato per sempre. Classe 1926, era amatissima dagli ex studenti delle scuole medie del paese, come dai docenti e dal personale scolastico. Tutti la ricordano per la sua bontà e il suo spiccato altruismo.

In tanti, tantissimi sono attesi per l'ultimo saluto che sarà celebrato venerdì pomeriggio (alle 14.30) nella chiesa parrocchiale del paese. Vedova da alcuni anni, Rina lascia i figli Francesco e Monica, il fratello Luciano e gli adorati nipoti.