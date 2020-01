Colpo grosso al bancomat: ladri via con 98mila euro

Hanno trovato lo sportello carico di banconote per il fine settimana, e l'hanno svuotato completamente. Colpo grosso per una banda di malviventi che nella notte tra venerdì e sabato ha preso di mira lo sportello bancomat di Ubi Banca posizionato nello stabile che ospita il supermercato Conad (fino a poco tempo fa l'insegna era Simply) di via San Bartolomeo, in città.

A differenza di quanto avviene solitamente, i ladri non hanno sventrato lo sportello frontalmente, ma hanno avuto accesso al retro del distributore. Passando da una porta del supermercato sono entrati nel locale dov'è situata la cassa automatica, che è stata fatta saltare con dell'esplosivo prima di essere completamente svuotata. Un lavoro pulito, efficace, senza intoppi, prima della fuga.

Nella stessa notte tra venerdì e sabato, un altro assalto era invece fallito. I malviventi hanno tentato di svuotare lo sportello (anche questo di Ubi Banca) posizionato nei pressi del supermercato Italmark di via Matteotti a Quinzano, ma il colpo non è riuscito. Il bancomat è stato messo fuori uso, ma i soldi non sono stati prelevati.