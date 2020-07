Collassa per un improvviso malore: uomo portato d'urgenza in ospedale

Attimi concitati verso le 21.45 di venerdì sera a Colombare di Sirmione, dove - in via Achille Grandi - un uomo di 50 anni è crollato a terra a causa di un improvviso malore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lanciato l'allarme al 112, sono state subito inviate due ambulanze in codice rosso. Le condizioni del 50enne sono apparse preoccupanti fin dal primo momento: una volta stabilizzato, è stato portato d'urgenza all'ospedale di Desenzano del Garda, dov'è stato ricoverato in gravi condizioni. Non è stata resa nota l'origine del malore.