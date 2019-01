Due bambini trovano un petardo e lo fanno esplodere, uno perde la mano

Anche nel Bresciano l'effetto micidiale dei botti illegali: un bambino di soli 10 anni ha già perso parte della mano destra, che gli è stata amputata, a causa della deflagrazione imprevedibile di una cosiddetta “cipolla”, un petardo di grosse dimensioni abbandonato inesploso al Parco Verziere di Via Don Corioni a Cologne. Non è l'unico ferito: anche un ragazzino suo coetaneo è rimasto segnato dalla violenta esplosione. Solo qualche taglio al volto, per fortuna nessun danno permanente.

Su quanto accaduto stanno già indagando i carabinieri, sul posto mercoledì pomeriggio per i sopralluoghi e gli accertamenti di rito. Stando a una prima e attendibili ricostruzione, i due bambini feriti erano al parco in compagnia di altri amici. Un pomeriggio come tanti, negli ultimi giorni delle vacanze da scuola: stavano giocando a pallone quando si sarebbero accorti del petardo inesploso.

Non un petardo qualunque, ma una piccola bomba: in gergo una “cipolla”, un botto dalla miccia spessa e la base rotonda e carica di polvere da sparo. I due ragazzini avrebbero fatto scoppiare qualche petardo anche prima, per riscaldarsi, e poi dato fuoco all'ordigno recuperato al parco. Forse una miccia difettosa, o qualche perdita di polvere da sparo.