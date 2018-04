Medico ed ex sindaco: Collio piange Gabriele Tonini, stroncato da un malore improvviso

Tutto il paese lo ricorda con affetto: si è spento a 84 anni, stroncato da un'emorragia cerebrale. La comunità di Collio piange Gabriele Tonini, ex sindaco e dirigente di spicco della sanità bresciana. Si è spento sabato, in un letto dell'ospedale Civile.

Per ben 15 anni, dal 1975 al 1990, guidò il comune dell'alta Valtrompia, dov'era nato e cresciuto. Medico legale, ha sempre coniugato la passione per la politica ospedaliera con l'impegno per la crescita e lo sviluppo del suo paese natale.

L'ex primo cittadino ha ricoperto ruoli di vertice nella sanità bresciana: ha diretto per anni l'azienda ospedaliera Mellino Mellini di Chiari, promuovendo diversi interventi di ristrutturazione e trasformazione. Sua l'idea di ampliare il nosocomio, aggiungendo nuovi reparti, come il pronto soccorso.

Uomo pragmatico e coraggioso, dotato di spiccate doti organizzative. Così viene ricordato dai concittadini e in ambiente sanitario. I funerali si terranno lunedì alle 13.45 nella chiesa si San Gaudenzio a Brescia, poi la sepoltura nel cimitero di Collio. Lascia la moglie Silvia, i figli Stefano e Lamberto e i fratelli Audilia, Elio, Giacomo, Maria e Armida.