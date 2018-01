Supermarket della droga in casa, in manette giovani sposini

Il loro appartamento, più che un nido d'amore, era un bazar della droga. La giovane coppia di sposini si manteneva vendendo stupefacenti di vario tipo (dalla cocaina alla Marijuana) e aveva messo in piedi un giro di spaccio decisamente ben avviato. Tanto da dare nell'occhio e finire nel mirino dei carabinieri.

Il blitz nella casa dei due, entrambi poco più che ventenni, è scattato nella serata di mercoledì: i militari della stazione di Trenzano, a seguito di mirati servizi finalizzati a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno rintracciato gli sposini sottoponendoli, per prima cosa, a perquisizione personale. Addosso al giovane, di origine albanese, sono stati trovato uno spinello e un paio di grammi di marijuana, oltre ad alcune decine di euro probabile provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione del loro appartamento di Coccaglio ha portato alla luce un vero e proprio supermercato dello sballo: scovate dei carabinieri 32 dosi di cocaina già pronte per lo smercio, per un peso complessivo di circa 44 grammi; 65 grammi circa di marijuana, uno spinello e circa 4000 euro in contanti. Trovati anche numerosi telefoni cellulari che, con buon probabilità, la coppia usava per gestire il business illegale e mantenere i contati con i clienti.

Per entrambi sono scattate le manette. La misura è stata convalidata dal giudice che disposto gli arresti domiciliari per il ragazzo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, e l’obbligo di dimora per la ragazza di origini ucraine.