Non risponde al telefono per tutta la mattina, lo trovano morto in casa

Lo hanno trovato senza vita nella sua abitazione, probabilmente morto da qualche ora: gli accertamenti medico-legali hanno confermato il decesso per cause naturali. A dare l'allarme è stata la sorella, preoccupata perché da parecchie ore, per tutta la mattina, il fratello non aveva mai risposto al telefono.

Si è spento nella sua casa di Capovalle all'età di 77 anni Claudio Graziotti, da tutti conosciuto come Cesarino. Come detto non ha risposto al telefono per tutta la mattina: Carabinieri e Vigili del Fuoco, allertati dalla sorella, hanno sfondato la porta e l'hanno trovato senza vita.

Lo piangono il fratello Giulio con Annunciata, la sorella Aurelia con Mario, i nipoti Monia e Claudia, le sue adorate nipotine Angelica e Vittoria. I funerali saranno celebrati venerdì pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista.