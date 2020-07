Folle inseguimento: sparatoria in paese, poi lo schianto contro un cancello

Folle inseguimento, con annessa sparatoria, per le vie del centro di Cividate Camuno: tutto sarebbe successo nella notte tra sabato e domenica. Su quanto accaduto indagano i carabinieri, coordinati dalla Procura: la buona notizia è che sarebbero già stati identificati i due giovani in fuga, inseguiti dai militari da Via IV Novembre e Via Broli.

E' qui che si sarebbe concentrato il tentativo di fuga di un'auto, inseguita per centinaia di metri dai carabinieri anche nelle zone residenziali del paese, tra curve strette, manovre azzardate e frenate all'ultimo secondo. Nel mezzo anche diversi colpi di pistola a squarciare il silenzio della notte.

La folle corsa dei presunti banditi – che in ogni caso, dovranno rispondere di vari reati – si sarebbe conclusa, o comunque rallentata, nella zona di Via Broli, dove la loro auto si sarebbe schiantata sul lato della carreggiata, abbattendo il cancello di un'abitazione. Sono diversi i residenti che sarebbero stati svegliati nella notte, dal rumore delle auto e degli spari.