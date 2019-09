Tragedia in paese: imprenditore trovato morto nel suo ufficio

Drammatico ritrovamento lunedì mattina a Chiari: un imprenditore di 65 anni è stato trovato morto all'interno di un appartamento, adibito ad ufficio, di via San Rocco.

La chiamata al 112

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco prima dopo le 9.30 e in pochi minuti sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e un'automedica: purtroppo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Le indagini

Escluso l'omicidio, resta da capire se il 65enne sia vittima di suicidio o di un improvviso malore. Dalle prima voci trapelate dal luogo della tragedia, pare che si sia trattato di un gesto estremo.