Infortunio in fabbrica: operaio schiacciato da centinaia di chili di ferro

Schiacciato da un carico di tubi in ferro da centinaia di chili: questa la dinamica del brutto infortunio sul lavoro capitato lunedì pomeriggio a un giovane operaio di 20 anni, ricoverato in elicottero al Civile di Brescia in codice rosso. Non ha mai perso conoscenza, e non sarebbe in pericolo di vita: ma le sue condizioni sono comunque gravi a seguito delle varie fratture riportate.

L'incidente poco prima delle 14 all'interno dello stabilimento della Chiari Bruno Serramenti di Via dei Vetrai: il giovane stava manovrando un carroponte quando è stato improvvisamente travolto dal carico di tubi che stava movimentando. E' rimasto schiacciato dal peso, con le gambe incastrate.

L'allarme è stato lanciato dai dipendenti della ditta. In pochi minuti la centrale operativa ha inviato sul posto ambulanza e automedica, mentre da Brescia decollava l'elicottero. Per liberarlo dal peso dei tubi si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, con due squadre arrivate da San Polo e da Palazzolo sull'Oglio.

Per sollevare il carico i pompieri hanno utilizzato dei cuscini gonfiabili, posizionati direttamente sotto i tubi: una volta riempiti d'aria hanno permesso di sollevare i condotti sotto cui il 20enne era rimasto incastrato.

L'operaio è stato medicato sul posto, poi immobilizzato sulla barella e infine caricato sull'eliambulanza, atterrata poco lontano. A seguito dell'incidente, per gli accertamenti del caso, sono arrivati i carabinieri di Chiari e i tecnici del lavoro dell'Asst della Franciacorta.