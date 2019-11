Ubriaco al volante fermato dai carabinieri: alcol tre volte oltre il limite

Controlli a tappeto sulle strade della Franciacorta per assicurare alla giustizia i malviventi e soprattutto prevenire incidenti e crimini vari. In tutto sono state dispiegate 10 pattuglie, che hanno controllato 109 autovetture e 165 persone. Il bilancio è di 6 multe, una denuncia per guida in stato d’ebbrezza, con conseguente ritiro della patente all’uomo pescato al volante di un’auto con un tasso alcolemico di 1,5 g/l: ben tre volte sopra il consentito.

I militari hanno inoltre arrestato un 47enne napoletano ritenuto responsabile di furto e di indebito utilizzo di bancomat. Al termine delle formalità di rito, per l’uomo si sono aperte le porte del carcere cittadino.