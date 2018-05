Le lacrime per Daiana, uccisa a 26 anni da una terribile malattia

A soli 26 anni è stato strappata all'affetto della mamma e della sorella, all'abbraccio della nonna e di tantissimi amici. Lutto in Alta Valcamonica per la drammatica scomparsa di Daiana Chiarolini, stroncata in pochi mesi da una terribile malattia.

Un male incurabile contro cui ha lottato fino all'ultimo, senza mai perdere il suo bellissimo sorriso: è stata un esempio di coraggio e di attaccamento alla vita per tutte le persone che le hanno voluto bene. Era molto conosciuta in tutta l'alta valle: originaria di Cevo, per alcuni anni ha gestito un ristorante a Vezza d'Oglio, che portava il suo nome, insieme alla sua famiglia.

La tragica notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente a Cevo, come a Vezza d'Oglio e a Losine, comune dove la giovane abitava da alcuni anni. Strazianti i messaggi lasciati dagli amici su Facebook. "Non ci sono parole: la vita é proprio ingiusta, così giovane e con il sole sempre negli occhi", scrive Anna. "Buon viaggio piccola stella: brillerai più di tutte lassù", è il saluto lasciato da Arianna.

In tanti la ricordano per il coraggio nell'affrontare la malattia, ma anche per la solarità, la generosità e il bellissimo sorriso che aveva sempre sulle labbra. La sua prematura scomparsa ha lasciato senza parole tante persone, che si sono strette attorno ai familiari: mamma Mara, la sorella Debora e la nonna Gabriella. Centinaia di persone hanno gremito la chiesa parrocchiale di Cevo per il funerale, celebrato lunedì pomeriggio.