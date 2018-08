Non accetta la fine della storia: pedina e minaccia la ex, operaio in manette

Non si era rassegnato alla fine della loro relazione e così aveva iniziato a perseguitare, con telefonate e messaggi minatori, e a pedinare la sua ex convivente. Lei, una 31enne di rovato, non ha perso tempo, rivolgendosi immediatamente ai Carabinieri: tre mesi dopo la fine della storia lo aveva denunciato per stalking.

Al termine delle indagini dei militari, l'uomo, un operaio 38enne di casa a Castrezzato, era stato colpito dal divieto di avvicinamento alla giovane donna. Il provvedimento non lo ha però fermato: ha continuato a perseguitare la ex come se nulla fosse.

Un comportamento che ha fatto scattare le manette e aprire le porte del carcere. Il 38enne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Castrezzato nel pomeriggio di sabato, in applicazione di un’ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare in carcere, emessa nella tessa mattinata dal Gip del tribunale di Brescia su richiesta della locale procura.