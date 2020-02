Allarme davanti alla scuola: trovata bomba della Seconda Guerra Mondiale

Nuovo 'allarme' bomba a Castenedolo. Un ordigno, probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato ritrovato sabato mattina lungo Viale della Rimembranza, proprio all'esterno dell'istituto comprensivo Leonardo da Vinci.

Non un ritrovamento causale e in qualche modo prevedibile: l'ordigno - una bomba a mano - è stato scovato nel corso delle operazioni di ricognizione disposte dall'amministrazione Comunale dopo che, lo scorso novembre, nella stessa zona erano stati recuperati e poi fatti brillare un quartetto di proiettili di artiglieria, tutti risalenti a un periodo compreso tra il 1943 e il 1945. Dove ora sorge l'istituto comprensivo del paese, c'era infatti il quartier generale dell'esercito tedesco: non sorprende affatto quindi che la zona sia 'costellata' di ordigni inesplosi.

L'area è stata recintata dai carabinieri e per il momento la bomba resta lì: prima di pianificare lo spostamento in un un luogo sicuro dove verrà fatta brillare sono necessari ulteriori approfondimenti. Va capito prima di tutto il modello dell'ordigno e poi il tipo d'innesco.