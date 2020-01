In arrivo due nuovi autovelox: limite abbassato dai 90 ai 70 chilometri orari

Due nuovi autovelox in arrivo sulla Strada provinciale 11 tra Castel Goffredo e Carpenedolo: verrà probabilmente installato entro i prossimi sei mesi. Lo conferma alla Gazzetta di Mantova il comandante della Polizia Locale, Daniele Pisciotta. I nuovi rilevatori di velocità dovrebbero essere installati lungo Via Carpenedolo, la Provinciale che appunto da Castel Goffredo porta alle Tezze e oltre il confine bresciano. Qui la velocità massima consentita è di 90 chilometri orari, in territorio bresciano invece è 70.

Stessi limiti, più controlli

L'intenzione è quella di uniformare i limiti di velocità, e contestualmente controllare anche chi sgarra. Ci sarebbe un tratto in particolare, circa 2 chilometri di rettilineo, dove spesso le auto sfrecciano ben oltre i limiti. Proprio qui, dunque, sarebbero installati i due nuovi autovelox, in entrambi i sensi di marcia.

Al momento è soltanto un'ipotesi: nelle prossime settimane sarà verificata la sua fattibilità. I due nuovi autovelox fissi andrebbero ad aggiungersi ai due già esistenti di Via Medole, posizionati circa un anno fa. Se la posa dei nuovi rilevatori non dovesse andare a buon fine, l'intenzione delle forze dell'ordine è comunque quella di fissare il limite dei 70 orari sulla Sp11, e intensificare i controlli con pattuglie e telelaser.