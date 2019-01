Marito tradito se la prende con l'amante della moglie, preso a pugni in strada

Una serie di violenti pugni al volto. Questa la causa del soccorso dell'ambulanza, e del successivo viaggio fino all'ospedale Polimabulanza, per un uomo di 46 anni aggredito dal marito della donna con la quale aveva una relazione.

La storia arriva da Castel Mella. Ieri pomeriggio intorno alle 17 il 46enne è stato raggiunto in via Roma dal marito tradito, che non ha esitato a prenderlo a pugni prima di far perdere le proprie tracce. Una volta soccorso il ferito sarebbe emersa la motivazione del pestaggio: una storia di tradimenti. I carabinieri, raccolta la testimonianza della vittima dell'aggressione, si sono messi sulle tracce del marito "punitore".