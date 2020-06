Finti atti vandalici sulle vetture: carrozziere truffa le assicurazioni

Utilizzando i dati personali dei propri clienti - all'oscuro di tutto - chiedevano rimborsi alle compagnie assicurative, facendosi liquidare l'importo dei lavori (mai eseguiti) sul conto corrente dell'azienda. I carabinieri della stazione di Gambara, nella Bassa, sono venuti a capo della truffa messa in atto da quattro bresciani, tre titolari di una carrozzeria a conduzione familiare situata nella zona, e un agente assicurativo.

I fatti. Agente e carrozzieri dopo avere individuato un ignaro automobilista simulavano che la sua vettura aveva riportato danni per atti vandalici, eventualità che non comporta l'incremento del premio assicurativo per il cliente. Dopo che la carrozzeria aveva preparato il preventivo per il danno, l'agente chiedeva il rimborso alle compagnie, che liquidavano il bonifico direttamente sul conto corrente dell'officina.

Complessivamente il danno causato a tre compagnie (Allianz, Helvetia, Itas Mutua) arriverebbe a circa 40mila euro. I reati contestati ai quattro sono Fraudolento danneggiamento di beni assicurati, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e simulazione di reato.