Insegnante e partigiana: si è spenta la prof Leali

Partigiana in Valsabbia, aveva fiancheggiato la Brigata Perlasca, partecipando attivamente alla Resistenza. Poi insegnante, dagli anni '50: il volto di Carla Leali è impresso nella memoria di centinaia di ex alunni delle elementari di Costalunga, di quelli della scuola Arici di Mompiano, nonché degli studenti delle scuole medie di Nave.

Originaria di Livemmo, frazione di Pertica Alta, si è spenta nei giorni scorsi: aveva 97 anni. Vedova dal 2017, è morta alla stessa età del marito, il noto docente e musicista Renzo Baldo.

I funerali sono stati celebrati mercoledì pomeriggio in forma privata, come previsto dall'ordinanza regionale per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Chi volesse dirle addio potrà farlo partecipando alla sepoltura delle ceneri che avverrà alle 15 di venerdì al cimitero di Mompiano.