Una vita tra tavoli e fornelli, addio alla ristoratrice Carla Fontana

La conoscevano in tanti, in tantissimi, e a tutti loro ha lasciato un bellissimo ricordo: si è spenta a 63 anni Carla Fontana. Una vita tra i tavoli e i fornelli del ristorante pizzeria Amalfitana di Brescia, che ha portato avanti per tanti anni insieme al marito Antonio Ruocco. Da poco era andata in pensione e non ha nemmeno avuto il tempo di lottare contro la malattia, già in stadio avanzato quando le era stato diagnosticato.

Nel ristorante di via Pastrengo ci sono passati tutti: aperto fino a notte fonda, è stato meta di generazioni di ragazzi. Viveva a Concesio dove - sabato mattina alle 9.30 - saranno celebrati i funerali. L'ultimo saluto si terrà nella chiesa di Sant'Andrea, partendo dalla camera mortuaria dell'ospedale Poliambulanza.