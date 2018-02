Sorpassi azzardati in curva e in galleria: ritirate 9 patenti in poche ore

Nove patenti ritirate in poco più di tre ore: questo il bilancio del servizio straordinario di controllo organizzato dai carabinieri della Compagnia di Breno, in campo fin dalle prime ore di domenica mattina per l'annunciato giro di vite sui sorpassi azzardati, in curva e in galleria, lungo la Ss42, la Statale del Tonale.

Negli ultimi tempi si sarebbero registrati troppi incidenti, mettendo così a rischio l'incolumità delle persone: gli scalmanati al volante questa volta, e per la maggior parte dei casi, sarebbero gli spericolati autisti dei mini-bus degli sci club che “salgono” la mattina e poi tornano la sera.

Sorpassi pericolosissimi, anche in curva e in galleria: il “blitz” dei militari camuni è stato messo in campo proprio per limitare questa cattivissima abitudine. I carabinieri si sono piazzati fuori dalle gallerie tra Capo di Ponte e Sellero, lungo i rettilinei di Malonno e sui tornanti di Monno.

Qui sono state registrate decine di contravvenzioni, appunto in poche ore: nove le patenti ritirate per i sorpassi azzardati, altre 10 le multe per lo stesso motivo. In tutto sono stati decurtati più di 100 punti, ed elevati più di 1500 euro di sanzioni. Tutti bresciani gli autisti a cui è stato ritirato il documento di guida.