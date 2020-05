Legava la moglie al calorifero con i cavi elettrici: condannato a 4 anni

E' stato condannato a 4 anni di carcere, in primo grado, il 35enne Omar Kandoussi, accusato di maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona. Lo scrive il Giornale di Brescia: il giovane, residente a Calvisano, in realtà è in carcere da quasi un anno, dalla scorsa estate. Era stato arrestato per l'ennesima violenta aggressione alla moglie, di origini mantovane e poco più grande di lui, madre di due figli.

Le grida di aiuto alla finestra

La difficile situazione familiare era già nota ai Servizi sociali, che avevano inviato una segnalazione ai carabinieri. All'arrivo dei militari, nel luglio scorso, la donna aveva chiesto aiuto gridando dalla finestra: di fatto era stata rinchiusa e segregata in casa dal marito violento. In ogni modo le veniva impedito di uscire: perfino parcheggiando l'auto di fronte alle finestre al piano terra.

Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di ricostruire i numerosi episodi di violenza di cui la donna sarebbe stata vittima. Oltre alla violenza fisica, anche quella verbale: insulti e minacce, anche nei confronti dei figli piccoli. In uno degli attimi più bui, sarebbe stata legata al calorifero con dei fili elettrici. Scontata la pena, verrà espulso dall'Italia.