Fiamme e forti boati, vasto incendio alla Idrotermica BR di Calvisano

L'incendio è divampato nel pomeriggio, intorno alle 15, a quanto pare scatenato da un corto circuito elettrico: le fiamme hanno rapidamente invaso l'edificio, adibito per lo più a magazzino, e diversi scoppi all'interno hanno fatto anche temere il peggio. Moglie e figlio del titolare dell'azienda, Fabio Zoni, sono scappati via dall'abitazione adiacente, rimasta intatta. Ci sono volute circa due ore per spegnere l'incendio, e quattro squadre dei Vigili del Fuoco.

Dovrà probabilmente essere abbattuto il capannone della Idrotermica BR di Calvisano, dove martedì pomeriggio le fiamme hanno danneggiato praticamente tutto quello che c'era all'interno. La struttura è già stata dichiarata inagibile, nelle prossime ore sono programmate ulteriore verificate. Ma i danni strutturali sarebbero troppo consistenti per qualsiasi intervento di messa in sicurezza.

L'incendio tra Via Miglioli e Via San Felice, nella zona industriale del paese. Sarebbero stati proprio i familiari del titolare, che abitano nella casa accanto, a dare l'allarme per primi. Si sono poi allontanati a piedi, spaventati dai boati che sono stati sentiti anche dalle altre aziende.