Cade da cavallo e batte la testa: grave, è ricoverato in prognosi riservata

Non è stato disarcionato da un brusco movimento del cavallo, né perché l'animale si è imbizzarrito o semplicemente spaventato: diversi testimoni hanno raccontato come il cavaliere sia quasi scivolato da sella privo di forze, finendo col battere la testa al suolo, sul selciato. È ricoverato in prognosi riservata il 56enne che nel pomeriggio di ieri è caduto da cavallo mentre stava affrontando un concorso ippico al PalaSturla di Manerbio.

Cavaliere esperto, il 56enne, residente a Bergamo, stava gareggiando in una prova di un concorso nazionale di salto ostacoli quando - stando alla ricostruzione delle persone sugli spalti - ha accusato il malore ed è letteralmente scivolato dalla sella privo di forze. Erano le tre del pomeriggio.

Soccorso dai sanitari del presidio presente per la manifestazione, l'uomo è stato successivamente stabilizzato dai medici dell'ambulanza giunta dal vicino ospedale di Manerbio, prima di essere trasferito in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Da verificare se il motivo della caduta sia un semplice malessere o un malore vero e proprio.