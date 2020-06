Tremendo boato nella notte: hanno fatto saltare il bancomat con una bomba

Una violento boato nel cuore nella notte, residenti svegliati di soprassalto e spaventati per il frastuono. Nel mirino dei banditi è finito lo sportello automatico dell’ufficio postale di Viale Piave, in città. I banditi sono entrati in azione verso l’una di giovedì: hanno piazzato una ‘bomba’ nel postamat e poi hanno arraffato i contanti.

Il bottino resta ancora da quantificare, mentre i danni sono davvero ingenti e l’ufficio è stato chiuso al pubblico. Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, l'ipotesi più probabile è che l'assalto esplosivo sia opera di un commando specilizzato. Si indaga cercando di ricostruire il colpo dall'analisi dei numerosi filmati di sorveglianza della zona.