Spazio off, in città un luogo per curare le "nuove dipendenze"

Non riuscite a cavarvela da soli? La vostra vita si sta complicando? Pensavate di potercela fare, di poter rimettere tutto a posto, e non ce l'avete fatta? A Brescia, in viale Italia, c'è un luogo dove le persone in difficoltà a causa di gioco d’azzardo patologico, addictions e net disorders (dipendenze dalla tecnologia e da internet), possono trovare un supporto, un aiuto.

Il Gioco d’azzardo e le dipendenze tecnologiche creano una serie di problemi alla persone fino a che queste ne diventano schiave: dal ritiro sociale, al dissesto economico, dalla perdita degli affetti, alla comparsa di patologie psichiche serie che rompono l’equilibrio normale che caratterizza la vita di ciascuno di noi. I dati raccolti dai servizi pubblici ambulatoriali e la cronaca di ogni giorno, descrivono un fenomeno in preoccupante ascesa. Nella nostra città, a Brescia, molto si fa per prevenire, ma purtroppo a volte non basta.

Aperto da poco, lo "Spazio Off" - integrandosi con gli altri servizi che da anni si occupano di queste tematiche - si offre come luogo, unico nel suo genere, grazie al quale alcuni professionisti specializzati nella presa in carico e nella cura di questo tipo di fenomeno (psichiatri, psicologi, educatori, avvocati), con metodologie innovative e tempistiche relativamente brevi, possono dare un aiuto concreto a chi ne ha bisogno, a chi vuole riappropriarsi della propria vita nelle sue componenti emozionali, affettive, relazionali ed economiche. Un primo approccio può avvenire anche via cellulare, al numero 335-6194763.