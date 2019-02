Ferito dalla vetrina infranta: arrestato al quarto colpo in una notte

Un tour cittadino per lo shopping, senza pagare un centesimo. Un ladro è stato colto sul fatto da una Volante della Polizia mentre cercava di entrare in un negozio di via Einaudi: dopo tre colpi messi a segno, nel quarto è rimasto ferito dal vetro della vetrina infranta che gli è caduto addosso.

Il primo colpo è stato compiuto in via Pace, dove è stata distrutta la prima vetrina: apertosi il varco, il ladro si è diretto al registratore da dove ha prelevato il "fondo cassa" lasciato all'interno dai proprietari. Quando la Volante è giunta sul posto, in seguito all'allarme lanciato da alcuni residenti, il ladro - un soggetto con berretto bianco e rosso e calzoni scuri - se ne era già andato, diretto in via Verdi. Qui il secondo colpo: grazie a un tombino il malvivente ha infranto un'altra vetrina, prima di spostarsi nuovamente, questa volta in corso Martiri della Libertà.

Il tentativo di infrangere la vetrina di una farmacia è andato a vuoto, così il ladro ha cambiato nuovamente obiettivo dirigendosi in via Einaudi, dove la Volante l'ha raggiunto. Mentre infrangeva la vetrina di un negozio, l'uomo è stato raggiunto da una pioggia di vetro che l'ha ferito. B.M., 38 anni, italiano, è stato così bloccato dagli agenti. Dopo essere stato sottoposto alle cure dei sanitari chiamati sul posto è stato accompagnato in Questura: per il tentato furto di via Einaudi è stato arrestato, per ora è solo indagato (perché non è stato colto in flagrante) per i tre precedenti colpi.