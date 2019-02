Smog, il blocco auto continua: decine di controlli, attenzione alle multe

Tutte le centraline hanno evidenziato valori di Pm10 addirittura doppi rispetto al limite dei 50 microgrammi per metro cubo: il blocco straordinario del traffico, previsto dalle "Misure di primo livello" di Regione Lombardia, continuerà almeno fino a lunedì.

I dati. Nella centralina del Broletto si è registrato un lieve calo, da 111 a 108 microgrammi per metro cubo. Al Villaggio Sereno la rilevazione è passata da 92 a 103 ug/mc, a Rezzato (dove si sono già superati i 35 giorni di sforamento annui) il valore è stato di 130 microgrammi, a Sarezzo 90 e a 98. Insomma: quasi ovunque i dati sono il doppio del valore consentito per legge.

Salvo clamorose sconfessioni delle previsioni meteo - le temperature sono in calo, ma non è prevista pioggia, né tantomeno vento forte - il blocco dei veicoli andrà avanti almeno fino a lunedì (qui tutte le informazioni). Nel frattempo la Polizia locale ha messo in campo i controlli: nella giornata di ieri, venerdì, erano 5 le pattuglie impegnate lungo le vie d'accesso alla città, da via Orzinuovi a via Triumplina, da viale Venezia a viale Duca degli Abruzzi. In totale i veicoli fermati sono stati 73, sei le multe staccate, ognuna per un importo di 168 euro.