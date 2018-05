Lite col marito, si barrica in camera e aggredisce un carabiniere col cacciavite

BRESCIA. Una 54enne di San Polo è stata arrestata per aver aggredito un carabiniere con un cacciavite. Il fatto è accaduto domenica mattina, quando una pattuglia è intervenuta sul posto a seguito dell’allarme lanciato dai vicini, preoccupati dalle richieste di aiuto provenienti dall’appartamento.

Nel corso di una violenta lite col marito, la donna si era barricata in camera da letto. I militari sono riusciti a farle aprire la porta, anche per verificare che stesse bene e che non fosse stata picchiata dal coniuge.

Una volta fuori, però, la 54enne ha tentato di colpire un carabiniere al petto con un cacciavite, completamente fuori di sé dalla rabbia. A quel punto le manette sono state inevitabili: nel processo per Direttissima, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.