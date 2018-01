Donna in balia dei ladri: coltello alla gola, poi viene buttata a terra

Pronti ad agire già di prima mattina, conviti di mettere a segno il colpo passando inosservati. Il piano non è però andato come previsto: si sono introdotti in casa con una scusa ma, quando la domestica ha cominciato a insospettirsi, non hanno esitato a minacciarla con un coltello e a spingerla a terra con forza per ritagliarsi una via di fuga.

Tutto è accaduto attorno alle 10 di mercoledì mattina: nel mirino dei ladri la villa al civico 19 di Viale Rebuffone. La coppia di malviventi ha agito a volto scoperto: si sono finti tecnici di A2A e si sono fatti aprire la porta dalla domestica, sola in casa in quel momento.

Una volta dentro, uno di loro ha intrattenuto la colf, mentre l'altro avrebbe cominciato a girare per casa in cerca di qualcosa da rubare. Insospettita dallo strano comportamento dei falsi tecnici, la donna avrebbe cominciato a fare domande: per tutta risposta i malviventi le hanno puntato un coltello alla gola per impedirle di chiedere aiuto.